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龍門陣
射籃遊戲球迷滿載而歸
Panasonic學界籃球邀請賽球迷入場睇波之餘，更有機會參加觀眾遊戲環節，一展身手贏取豐富獎品。大會於昨日賽事期間安排射籃遊戲，10名參賽者之中最高分的兩人贏得adidas球鞋禮券，其他參賽者亦各獲得籃球一個，大家都盡興而歸。
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