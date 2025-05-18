戴欣婷轟11分裘錦秋挫青中晉級

食止痛藥頂硬上

今場戴欣婷奪得全場最高11分，賽後她彎着腰「抖大氣」，她解釋日前比賽扭傷腰部，今場需要服止痛藥後上陣，激烈比賽後感到不適。決賽將會重遇勁敵協恩中學，即將畢業的戴欣婷明言會全力以赴，期望學界生涯有個完美結局：「今場球隊表現最差的人是我，受傷後令我難以轉身和跳起搶籃板，又不敢在低位對抗，未能達到教練要求。不過來到決賽，當然想贏冠軍，我相信我們可以做得到。」