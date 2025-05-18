戴欣婷轟11分裘錦秋挫青中晉級
另一場女子4強賽，裘錦秋中學（葵涌）與中華基督教青年會中學合演精英賽4強翻版，裘錦秋的戴欣婷（圖右）帶傷出戰，轟入全場最高11分，以21比17晉級周日舉行的決賽，繼精英賽後再對協恩中學爭奪冠軍寶座。
兩隊今年於精英賽4強相遇，裘錦秋以56比51取勝，相隔2年重返決賽。裘錦秋今場派出「雙塔」戴欣婷和鄧泳茹正選出擊，惟效果不算理想，前2場轟21分的鄧泳茹首節只得2分。幸好馮家晴單節取得5分，助球隊首節以12比7領先。
第2節兩隊展開長達6分鐘拉鋸戰，之後戴欣婷及廖幸兒先後命中，助裘錦秋拉開領先優勢至9分，最後2分鐘，青中一度追至15比17，惟裘錦秋再有中鋒戴欣婷兩罰全中，以21比17力保勝利。
食止痛藥頂硬上
今場戴欣婷奪得全場最高11分，賽後她彎着腰「抖大氣」，她解釋日前比賽扭傷腰部，今場需要服止痛藥後上陣，激烈比賽後感到不適。決賽將會重遇勁敵協恩中學，即將畢業的戴欣婷明言會全力以赴，期望學界生涯有個完美結局：「今場球隊表現最差的人是我，受傷後令我難以轉身和跳起搶籃板，又不敢在低位對抗，未能達到教練要求。不過來到決賽，當然想贏冠軍，我相信我們可以做得到。」
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