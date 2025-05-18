淘汰英華女協恩連續13屆入決賽

「Panasonic學界籃球邀請賽」昨日上演女子4強賽事，爭取10連霸的協恩中學與英華女學校重演學界D1決賽戲碼，最終協恩以28比14晉級，連續13屆打入決賽。

協恩D1學界賽決賽不敵英華，17連霸紀錄斷纜。今次協恩明顯有備而來，甫開戰就以招牌壓迫防守招呼英華，加上梁瑞昕狀態大勇，憑多元進攻手段搶6分，打出13比0。英華節奏被打亂，控衞胡曉琳挺身而出，自己帶球過場力壓對手上籃，更完成「2＋1」，短時間內狂追8分，一度為英華收窄至僅落後7分，協恩憑劉衍彤連取4分，首節領先19比8。

第2節協恩加強防守，力阻胡曉琳剷入禁區，外圍亦成功壓低對手命中率，再打出一段9比2攻勢拉開。英華未有放棄，最後2分鐘有吳蔓莎籃底得分，何靖彥亦搶得進攻籃板得分，可惜為時已晚，協恩終以28比14取勝。

劉衍彤：吸取教訓成贏波動力 協恩在今年A Grade學界賽失落冠軍寶座，B Grade的劉衍彤雖然沒有上陣，但亦上了寶貴一課：「A Grade場波是很好的教訓，證明籃球世界『波是圓的』，你一直贏波都總會有輸波的一日，但這亦是一種動力帶領我們前進。我是第一次見到協恩輸波，大家賽後在看台哭的畫面令我好深刻，我們能做的就是好好記住有多痛苦，然後贏回來就可以。」

中四的劉衍彤回想過去幾年的點滴，她笑言：「最開心是一齊畀人罰，我覺得大家一齊捱的時光應該更加要珍惜。」即將第2年出戰Panasonic決賽的她昐望與隊友再闖高峰：「上年我後備上場，在修頓比賽特別緊張，不是發揮得很好。今年我的目標是放鬆一點，希望好好享受比賽。」