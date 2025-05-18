連挫聖若瑟及漢華

今年首戰精英賽就殺入8強的滙基書院（大坑東）男籃，今屆首度登上Panasonic賽舞台。小組賽首戰面對上屆賽事亞軍的聖若瑟書院，滙基明顯有備而來，初段大打快攻領先6比1，主將倫子日在外圍先後得手，助球隊上半場領先14比11。下半場開波聖若瑟將落後比數維持在3分差距，之後滙基魏俊偉挺身而出，包括一次偷波後一條龍上籃，再與聖若瑟射手容霆光互飆三分，全場貢獻11分，率隊以29比23力挫對手，小組賽先下一城。