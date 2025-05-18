新丁滙基驚喜闖4強
今屆首度亮相成賽事新勢力的滙基書院（大坑東）於男子D組打出驚喜，先以29比23力挫聖若瑟書院，再由後衛羅靖榮射入「黃金入球」險勝漢華中學闖進4強。
連挫聖若瑟及漢華
今年首戰精英賽就殺入8強的滙基書院（大坑東）男籃，今屆首度登上Panasonic賽舞台。小組賽首戰面對上屆賽事亞軍的聖若瑟書院，滙基明顯有備而來，初段大打快攻領先6比1，主將倫子日在外圍先後得手，助球隊上半場領先14比11。下半場開波聖若瑟將落後比數維持在3分差距，之後滙基魏俊偉挺身而出，包括一次偷波後一條龍上籃，再與聖若瑟射手容霆光互飆三分，全場貢獻11分，率隊以29比23力挫對手，小組賽先下一城。
滙基第二戰迎來漢華中學，鍾億霖入波為比賽拉開序幕，之後輪到漢華隊長楊俊偉發威連袋7分，上半場完追成9比11。下半場兩軍來回拉鋸，兩節比賽以20比20完結，之後滙基憑羅靖榮轟「黃金入球」絕殺對手，滙基於Panasonic賽初亮相即殺入4強。
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