on.cc東網直播 學界籃兒巔峰對決 王者之戰今日爆發

學界年度盛事「Panasonic學界籃球邀請賽」今日壓軸大激鬥，北角協同中學及滙基書院（大坑東）於兩大死亡之組脫穎而出，北協今日4強惡鬥寶覺中學，滙基火拚拔萃男書院爭入決賽。女子決賽由協恩中學迎戰裘錦秋中學（葵涌），問鼎后冠。（on.cc東網周日下午3時直播，東網體育facebook，睇體facebook及youtube同步直播）

北協首度踢走英華 「Panasonic學界籃球邀請賽」昨日上演第3日賽事，北角協同中學於男子A組出擊，先以1分險勝裘錦秋中學（葵涌），尾場北協陳紀霖的最後兩球入波成關鍵，最終以32比29力挫英華書院，取得隊史大賽對英華首勝，並首度殺入賽事4強，今日將會火拚寶覺中學爭決賽席位。至於上屆冠軍英華則於小組賽止步，無緣衞冕。

北協與英華兩軍均為名帥朱耀明麾下球隊，是日小組賽合演「同門對決」，亦為今年精英賽8強翻版戰。北協開局率先進入狀態，首節完領先20比13。

轉邊後英華主將蔡浩東率隊反擊，一度追至26比25。北協前鋒陳紀霖關鍵中距離跳投再度反先30比28，佔據領先優勢的北協利用「駭客戰術」連續3次對龍鑫犯規，龍鑫4射罰球僅1中未能助英華反超前。讀秒階段陳紀霖再演關鍵角色打入「And 1」，北協最終以32比29收下勝利。

至於男子A組頭場由北協對陣裘錦秋男籃，裘錦秋的蘇世成單節獨轟10分，上半場兩軍拉鋸成12比12平手。裘錦秋下半場扭轉局勢，何青孺尾段內外開轟助隊領先24比21，惟呂澤盛關鍵罰球2中0，反觀北協曾政杰2記罰球全中，最終以25比24成功逆轉勝。北協小組賽全勝，更創下隊史首次擊敗「宿敵」英華書院的紀錄，首度向Panasonic賽4強進軍。

陳紀霖成贏波關鍵 北協的陳紀霖在最後關頭的搶鏡表現，成為「朱Sir打吡」的關鍵角色，賽後這位贏波功臣表示：「球隊過往多次與英華交手，今年精英賽8強試過領先十幾分，但最後一節反負對手，所以今次全隊十分專注不敢大意，直至自己最後一球打入『And 1』，心裏的壓力終於得到釋放。」

中六的陳紀霖回顧以往練球日子：「我們經常跟英華一起訓練，但始終沒在正式的比賽中贏過他們，這次由自己最後一球奠勝，並在我中學最後一年戰勝他們，也令中學球員生涯圓滿了。」