追成3:3！金塊奇兵爆發擊敗雷霆

在NBA季後賽西岸4強生死存亡一役，金塊小前鋒梅利頂住重感冒挺身而出，為球隊攻入25分之餘，還貢獻8個籃板及7次助攻，最終金塊在Game 6主場以119比107擊敗到訪的雷霆，在7場4勝制的系列賽追平3比3，於香港時間周一凌晨3時30分將上演「搶7終極戰」！

「我沒想過缺席今場比賽！」病到「五顏六色」的梅利賽後坦言要為金塊收復失地，甫開賽即連搶4分，振奮球隊士氣。一眾隊友亦不負所託，「小丑」祖傑縱使受到雷霆嚴密看守，但今場仍交出29分及14個籃板。射手基斯甸布朗轟出3個三分球，帶來23分進帳，成為金塊贏波功臣。但隊友「入樽王」艾朗哥頓並不同意：「我們還有史祖達，他今場的表現實在太出色，我相信對手亦萬料不及。」

史祖達轟19分哥頓畀Like 23歲的史祖達2023年選秀加入NBA，上陣時間向來無幾，但今場關鍵一戰卻成為金塊的奇兵，僅19分鐘上陣時間，為球隊攻入15分，令金塊在第3節戰況拉鋸中帶來新局面，拉開雙位數分差優勢直至完場。

雷霆方面，球星阿歷山大（SGA）交出高效表現，16次起手11次命中獨取32分，長人中鋒賀根亦攻入19分及11個籃板，「奈何我們有不俗的發揮仍未足以獲勝，金塊的確打了一場精彩比賽，但我們在Game 7一定會盡力爭勝，作出最佳回應。」雷霆教練迪尼諾這番說話能否成真，周一凌晨自有分曉！