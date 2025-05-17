拚勁贏掌聲蒙民偉書院永不言敗

中華基督教會蒙民偉書院於昨日出戰「Panasonic學界籃球邀請賽」，在男子B組連續兩場硬撼精英賽4強分子，落敗無緣晉級，但越級挑戰打出拚搏精神獲球迷掌聲，信興集團主席兼行政總裁蒙德揚亦特別激勵球隊再接再厲，球隊主力周駿棋賽後表示：「明年Panasonic賽要繼續努力，大家一起進步！」

蒙民偉書院在小組賽先後以9比39、17比28分別不敵寶覺中學和張振興伉儷書院，就讀中四的主力控球後衛周駿棋兩仗取得6分，坦言賽前十分緊張：「首戰表現不好，第2場發揮有所改善，不過身為球隊主要得分點，今天兩場的進攻選擇不太好。」第3年征戰Panasonic賽的他續道：「校長期望我們可以打進4強，來年我們要做好本分，發揮出應有實力，大家互相鼓勵，一起進步！」

蒙民偉書院男籃今學年邀來本地籃壇名帥翁金驊執教鞭，「駿棋」直言獲益良多：「球隊視野和溝通方面有所改善，心態和技術上有很大進步，他給了我們很多信心，告訴我們雖然是D3球隊，但其實日漸訓練，實有機會與學界勁旅抗衡。」