寶覺連過兩關劍指冠軍

「Panasonic學界籃球邀請賽」昨日進行男子B組賽事，精英賽殿軍寶覺中學首場擊敗中華基督教會蒙民偉書院後，尾場再以21比15擊敗精英賽亞軍得主張振興伉儷書院，小組兩連勝晉級周日舉行的4強賽。

寶覺中學首場憑許瑋熙轟入4個三分波，攻入全場最高14分，帶領寶覺以39比9大勝蒙民偉書院，其後迎來以28比17擊敗蒙民偉書院的張振興伉儷書院，勝方將奪得今次賽事4強出線席位。

關鍵一戰擊敗張振興 寶覺首節先發制人，梁浩朗轟入三分波，蘇運澤剷籃博罰，許瑋熙籃底得分，首節領先12比4。第2節張振興極力反撲，盧偉傑、林曉楓快攻上籃，黎港生亦中距離得手，一度追至僅落後3分，惟黎港生之後累積4犯退下火線。寶覺再憑吳嘉樂、許瑋熙得分，最終以21比15，取得小組兩連勝晉級4強。

寶覺主將許瑋熙表示，球隊自精英賽失利後積極加操，為求在「Panasonic學界籃球邀請賽」強勢回歸：「我們對精英賽的表現很不滿意，輸掉賽事好像心態也崩潰了。近月我們加操努力備戰，希望在今次奪得冠軍。」