裘錦秋晉級鄧泳茹搶鏡

精英賽亞軍得主裘錦秋中學（葵涌）憑鄧泳茹兩場豪取21分，於女子Z組先後擊敗林大輝中學和青年會書院，強勢晉級4強，今日下午5時25分將與中華基督教青年會中學爭奪決賽席位。

裘錦秋中學（葵涌）首仗迎來林大輝中學，裘錦秋甫開戰由韓芷澄、鄧泳茹各取4分，朱玟慈轟三分波，大幅領先11比0。林大輝僅由劉倬熒罰球破蛋，首節落後1比11。身高1米86的裘錦秋中鋒戴欣婷第2節上場，與1米77的鄧泳茹組成「雙塔」，鄧泳茹此節繼續活躍，與朱玟慈分別單節攻入6分之下，最終以32比12輕取林大輝。

搏盡希望攞冠軍 裘錦秋第2場大戰今年沙西區冠軍得主青年會書院，青年會甫開戰憑李思妤連入帶罰領先3比1。不過，裘錦秋「雙塔陣」搶盡籃板，配合羅煜葶入三分波，打出11比1攻勢，首節領先17比6。落後的青年會未有放棄，梁皚凝命中三分，李思妤亦剷入禁區搶分，回敬一波13比0，但技勝一籌的裘錦秋仍以35比21取勝。

中六的鄧泳茹賽後喜言自己ＤＳＥ後狀態提升不少，盼望和隊友拚入決賽：「好開心，好少機會連續兩場拿到雙位數得分。最後一年參加Panasonic賽，去年我們小組賽止步，希望今次大家搏盡贏冠軍！」