英華女裘錦秋輕鬆入4強

曾成功撼動「神之隊」的英華女學校戰意高昂，昨日在「Panasonic學界籃球邀請賽」分組賽大勝漢華中學及拔萃女書院，強闖今日假修頓場館舉行的4強賽，再巧遇「神之隊」協恩中學爭入決賽，射手譚凱遙豪言「未驚過」。至於裘錦秋中學（葵涌）昨日亦順利出線，今日4強對中華基督教青年會中學。男子組同樣刺激，寶覺中學力壓張振興伉儷書院及中華基督教會蒙民偉書院，連續兩屆躋身準決賽。

■圖、文：余樂詩、李章杰

上年港九區D1決賽翻版 英華女今日再鬥協恩 位處女子X組的英華女學校在昨日續演小組賽出線爭奪戰，最終憑中四生譚凱遙兩場轟入22分，先後擊敗拔萃女書院和漢華中學晉級4強，將於今日與上屆冠軍協恩中學合演港九區D1決賽翻版戰，爭決賽資格。

英華女籃首戰硬撼女拔，兩軍在開局即合演「三分雨」，英華女的譚凱遙、女拔鍾詠心和馮芷晴相繼於外圍開炮，兩軍手感火熱互不相讓，上半場合轟5記三分，英華稍微領先18比15。轉邊後，雙方手感未降溫，女拔的陳泳恩貢獻三分波追平戰局，但關鍵時刻屢次送出失誤，英華女趁勢拉開比數，最後階段由譚凱遙剷籃得手奠勝。譚凱遙全場獨取12分，加上何靖彥貢獻7分，終場以28比22戰勝女拔。

譚凱遙兩場狂轟22分 尾場英華女籃再度出擊迎戰漢華，譚凱遙連飆2記三分彈、單節獨轟10分，首節即以21比5佔據領先優勢。下半場漢華主將邱安妮繼續被對手嚴防，全場僅有2分進帳，球隊無力追回落後分數，最終英華女以28比12再下一城，小組賽兩連勝晉級準決賽。

英華中四生譚凱遙兩場狂轟22分成焦點，她表示：「今日感覺到自己『hot hand』，不過在防守和補位方面未到最好。」譚凱遙直言無懼協恩中學：「我們會保持平常心，希望明天能將自己最好的一面發揮出來，搏盡無悔！」