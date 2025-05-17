大埔火併傑志誓保希望

祖連奴

傑志祖連奴（Junior）周中在「港超聯Ｕ22聯賽足總盃」後備上陣，攻入1球靚波，他坦言有助提升狀態。Junior近8場聯賽射入5球，現時屬球隊次席射手，他對近期表現感滿意：「雖然上場對流浪冇入波，但感覺身體狀況唔錯，去到季尾希望爭取更多入球，幫球隊贏波。」

祖連奴預期戰況緊湊 今場賽果將影響冠軍誰屬，Junior強調必定搏盡：「大埔實力係強，但我哋陣容都唔差，加埋今場有明加索夫同『樂仔』（陳俊樂）復出，一定好緊湊。」惟累積5黃的顏卓彬及上場領紅的鐘樂安同樣要停賽。

大埔上場靠帕特華維迪補時的頭槌，以3比2險勝標準流浪，保住爭標希望。首次在聯賽擔正的宋紘毅（Kohki）坦言難忘：「開頭有少少緊張，但踢落係興奮多啲，好開心『堅Sir』（李志堅）關鍵時刻畀我踢正選，我會繼續努力。」

宋紘毅搵機會助攻 「綠戰士」現時落後理文1分，想贏得聯賽冠軍，除寄望理文失分外，今場對傑志可謂非勝不可，Kohki強調會奮戰到底：「傑志雖然冇機會爭冠，但落到場一定想贏，我哋做好自己更重要，今場幫球隊鞏固防守先，有機會都想上前助攻。」另外陳肇鈞已復操，但未知今場能否趕及披甲。

伊高沙托尼