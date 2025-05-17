港台電視32 × on.cc東網 同步直播：港超聯2024-2025 榜首雙雄 砌盡爭冠

肯迪

今日「中銀人壽香港超級聯賽」送上兩場大戰，榜首雙雄理文及大埔分途出擊。兩軍上周同樣憑補時入波奠勝，頭場榜首理文作客北區運動場面對北區（港台電視32及on.cc東網周六下午3時直播）；尾場2哥大埔則於旺角大球場硬撼傑志（港台電視32及on.cc東網周六晚上6時直播），若然「黃黑軍團」贏波而「綠戰士」落敗，前者將提早一輪成功衞冕。

理文吸取教訓圍攻北區 北區上場1球僅負東方，遭遇兩連敗，主教練陳志康指對士氣影響不大，有信心同理文「鍊過」：「我哋捱過咗低潮，球員心態進步咗，上次同理文交手都係僅僅輸3比4，加上球員要為前途而戰，更加冇理由放鬆。」

陳志康：嚴防艾華頓安尼亞 不過「Cow Sir」承認理文實力及質素佔優，點名嚴防對方兩大射手：「首先要集中守好艾華頓，上次都係畀佢扭轉咗局勢，佢近年識得拉開為隊友鋪橋搭路，其次安尼亞喺禁區都好有威脅。」陣容方面，早前膊頭甩骹的舒拉普已康復，有望重返正選。

上仗理文被對手把握門將陳嘉豪失誤追和，幾乎失分而回，幸憑羅沙「絕殺」全取3分，暫代主教練朱兆基指任何微小失誤，都會令所有努力付諸流水：「任何時候處理死球都要專注，直至贏咗場波先可以放鬆。一個低級嘅犯錯，可以令我哋乜都冇，唔只係『嘉豪』一個嘅責任，每位落場球員都要清楚同特別警惕。」

金旻奎提醒隊友保持警覺 來到最後直路，後衞金旻奎提醒隊友要保持警覺性：「上場踢到幾乎100分鐘先走漏眼，咁樣失波真係好唔抵，北區嘅肯迪同羅港威最叻喺邊路突擊，防守上要好小心。」陣容方面，泰法蘇尼上場兩黃一紅被逐，今仗要停賽，另外張憙延因涉嫌違紀事宜，被球會禁賽至完季。

保利臣