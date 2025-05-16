今日開波！對戰外隊港將嗌興奮

整裝待發

2025港會7人賽今日起一連3日在香港足球會足球場上演，多支參賽隊伍昨日派遣代表會見傳媒，標準流浪翼鋒馬榕生、港隊U22球員何東霖異口同聲表示，對與外隊交鋒深感興奮。

連同正賽、女子組及大師賽，昨日大部分隊伍派代表出席活動，利物浦名宿桑拿士，以及將會代表友誼聯賽選手隊出戰大師賽的德國名將列文亦有現身。標準流浪將在分組賽遇上韋斯咸，馬榕生盼通過這個機會檢視不足：「抽籤嗰陣已經好想對到英超球隊，所以當見到同韋斯咸同組之後好開心，想感受吓英超青年軍嘅強度有幾高，腳踏實地改善自己。」

正於美國升學的港隊U22左翼何東霖對能夠在分組賽，與李斯特城及阿爾克馬爾交鋒感到期待，並透露未來動向：「有港超球會同我傾過，但暫時偏向先喺美國完成學業，希望今次返嚟代表港隊比賽可以入波爭取佳績。」

列文全力以赴 前阿仙奴門將列文昨日現身，成為一大焦點，他表示會盡力踢出好表現，不讓支持自己的球迷失望：「嚟到香港之後，感覺到好多球迷仲好鍾意我，希望過幾日落場踢嗰陣，唔會令大家失望。」至於利物浦名宿桑拿士就對香港環境讚不絕口：「香港除咗比較潮濕，整體環境好舒服，好開心可以同大家見面，球迷搵我影相絕對唔會托手㬹。」桑拿士又稱讚利物浦於英超表現神勇，希望季後增兵加強實力：「達雲紐尼斯似乎會離隊，我覺得利物浦要簽新前鋒，好彩華基爾雲迪積克同穆罕默沙拿都已經續約，相信下季好大機會冧莊。」圖、文：鄧文滔

列文（中）同桑拿士好老友。 傑志女足Anna Maria Danielle（中）活動中學沖港式奶茶。