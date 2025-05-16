傑志入決賽鬥冠忠南區

「港超聯Ｕ22聯賽足總盃」周三（14日）晚上在九龍灣公園，爆發4強大戰，頭場傑志（藍衫）以3比1擊敗東方，而尾場冠忠南區則憑互射12碼以總比數5比4險勝北區，決賽會在下周三（21日）晚上8時於同一場地舉行。

頭場「傑東大戰」，兩隊甫開賽已鬥攻，傑志於41分鐘憑陳傲軒接應陳丞臻直線，禁區內射入。易邊後8分鐘，東方靠馬希偉扳平，但4分鐘後楊焯鈞連過幾關後篤入，加上祖連奴遠射埋齋，最終傑志贏3比1先入決賽。尾場的「南北大戰」，北區28分鐘由班捷文先開紀錄。南區戰至比賽尾段由陳凱柏射入單刀追平1比1。去到互射12碼階段，北區黃偉國、基拿美接連在第4、5輪射失，最終南區贏4比3，總比數則以5比4淘汰對手。