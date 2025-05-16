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第15屆賽事隆重舉行
「Panasonic學界籃球邀請賽2025」昨日起一連4日假灣仔修頓場館舉行，賽事踏入第15屆，喇沙書院對可藝中學賽前舉行開球禮。開球禮由冠名贊助商信興集團代表、信興電器貿易有限公司助理總經理陳文釗，以及中國香港籃球總會主席陳瑞添及常務副會長兼永遠名譽會長陳少煌擔任主禮嘉賓，並與同學們進行握手禮。
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