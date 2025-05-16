連挫滙基永隆 神之隊再顯本色

上屆冠軍、學界「神之隊」協恩中學強勢亮相，在女子Ｗ組連挫滙基書院（大坑東）及永隆中學，率先晉級4強球隊。

協恩與滙基於小組賽再度碰頭，協恩主將吳凱晴率先入波為比賽拉開序幕，隨後梁瑞昕快攻得手，初段打出10比0攻勢。滙基主力方雪兒早前出戰三人賽受傷缺陣，面對協恩銅牆鐵壁防守屢現失誤，7分鐘後隊長梁凱澄攻入2分助隊「破蛋」。協恩的李銦潼轟兩記中距離連取4分，上半場大幅領先18比2。滙基下半場憑梁凱澄和吳詠貽合力攻入5分，不過協恩始終實力高一線，終以32比7收下小組賽首勝。

協恩第2場迎來永隆中學，憑精英賽MVP甘梓澄穩定軍心，加上李銦潼和呂靜如在外圍發炮，終場以37比15輕取對手。協恩小組賽兩仗全勝，提前鎖定4強席位。主力控衛梁瑞昕賽後直言自己表現未到最好：「控制節奏方面可以做得更好，希望當大家打得較急時可以站出來穩住局勢」。

青中林卓童不滿發揮 Y組方面，精英賽季軍中華基督教青年會中學發揮出色，先後擊敗寶覺中學（22比11）和九龍真光中學（31比16），小組兩連勝晉級4強。兩仗貢獻9分的林卓童雖然屢次送出助攻，惟這位隊長未感滿意：「我們3個中六生剛考完DSE，未能及時調整到最弗狀態。打完精英賽後，師妹們亦有所放鬆，如今再打高強度比賽，大家表現會有落差，希望4強可以打得比精英賽更好。」