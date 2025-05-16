男拔協恩青中搶閘出線

「Panasonic學界籃球邀請賽」昨日正式開鑼！男女子學界勁旅分途出擊，當中精英賽冠軍拔萃男書院靠「黃金入球」驚險擊敗可藝中學，獲得男子C組出線席位。至於「神之隊」協恩續顯超班實力，連勝兩仗之下獲女子Ｗ組首名，與取得女子Ｙ組首名的中華基督教青年會中學齊齊躋身4強。

黃金入球擊敗可藝 男拔驚險闖4強 男拔在上屆「Panasonic學界籃球邀請賽」分組賽止步，今屆挾精英賽冠軍之勢回歸，C組首場面對喇沙書院，效力甲一滿貫的陳偉邦、射手鄭珀麟及精英賽MVP陳文滔等主力均不在名單之上，讓師弟一試實力。正值換血期的喇沙由林曉樂擔任進攻核心，早前代表U22港籃出戰全運測試賽的曾朗謙和翟晉德在板櫈席上支持師弟們。

賽事小組階段只打兩節共20分鐘，首節喇沙先有林曉樂轟入三分波及籃底得分，一度與男拔戰成5比5。其後男拔憑梁子健單節7分，加上鄭旨言三分球及劉志軒偷球上籃得分，拉開至18比10。第2節梁子健再轟三分波，率領男拔打出9比0攻勢。喇沙由林曉樂及龔業滔得分止血，前者雖轟入全場最高12分，惟難敵對手快攻強襲，最終男拔以33比22取勝。

其後在C組第2場，男拔迎戰精英賽12強隊伍可藝中學，男拔初段落後2分，其後由鄭祉活、梁浚朗、梁子健聯手回敬一段10比0猛攻。可藝靠白雲鵬命中三分球，半場追至8比10。第2節可藝再有林嘉軒和陳俊濠搶分，加上王誠宇命中弧頂三分球，反超前至15比12。最後2分鐘，王誠宇再轟三分波掀起高潮，男拔幸有梁子健挺身而出剷籃博得「and 1」成21比20。可藝在方梓聰兩罰中一追成21比21完場，要以「黃金入球」分勝負，男拔由梁子健籃底得分，終以23比21解決對手。

梁子健兩仗轟19分 梁子健兩場共轟19分，成為男拔晉級功臣，賽後他謙稱靠隊友成就自己得分：「因為今次比賽少了一些老大哥，所以以往主力做工兵的我都要挺身而出為球隊得分。其實第2場已有心理準備迎來硬仗，但沒有想過要打黃金入球。我未試過在大賽關鍵時刻入波，最後全靠隊友妙傳給我，覺得有點幸運又好開心。」男拔今年重奪精英賽冠軍，梁子健認為意義重大為球隊注入強心針：「有種失而復得的感覺。很多人說男拔不是打『兄弟波』，但其實我們感情都好好，一起努力了很久才有成果。」

C組最後一場由喇沙對可藝，最終可藝憑王誠宇勇奪全場最高12分，以32比22取勝，惟小組1勝1負不敵男拔，無緣晉級。圖、文：余樂詩、李章杰