24路大軍會師修頓 學界籃兒今日夢想啟航

學界籃球最高舞台之一的「Panasonic學界籃球邀請賽」重磅來襲！今日起一連4日假灣仔修頓場館舉行，雲集24支頂尖中學勁旅爭奪冠軍寶座，其中學界「天花板」衞冕軍英華書院和協恩中學，將於A組和W組強勢出擊。今年適逢賽事第15屆，特別為球迷盤點15大必看亮點，青春熱血對決一觸即發！

1. 猛將歸隊英華強勢衞冕 尋求5連霸的英華強勢列陣，缺席學界賽的吳委峻和鍾子豪雙雙歸隊。吳委峻早前於全運籃球測試賽表現神勇，全場攻入23分助港隊U22反勝滿貫，這位前兩屆「Panasonic籃球賽」MVP重回學界賽場，會否落場勢成焦點。不過同組裘錦秋及北角協同同屬精英賽4強至8強隊伍，惡鬥難免。

2. 「神之隊」協恩力爭10連霸 學界「神之隊」協恩中學於「Panasonic籃球賽」達成9連霸兼隊史第10冠紀錄，早前雖然意外失落港九區D1冠軍，但精英賽回拾皇者霸氣，多次以大比數擊潰對手封后，這支「風頭躉」能否守住霸業，自然成為焦點。

3. 男拔靚籤＋實力劍指冠軍 拔萃男書院今年重奪精英賽冠軍，登上學界之巔，他們於「Panasonic籃球賽」亦抽得「靚籤」，避開其餘精英賽4強隊伍（英華、張振興及寶覺）。球隊陣內4人入選精英賽明星隊，爭冠實力無需懷疑，只要發揮水準，料可突破上屆分組賽止步成績甚至殺入決賽爭標。

4. 學界新勢力崛起挑戰強權 港九區女籃D1第4名的九龍真光中學、滙基書院（大坑東）男籃，今年首闖精英賽就殺入8強，還有首奪沙西區D1冠軍的青年會書院女籃，打入精英賽12強同創隊史最佳，這批新勢力會否扮演「攔路虎」為學界傳統勁旅帶來挑戰？球迷拭目以待。

5. 英華女捲土重來力求反彈 英華女學校今屆在港九區D1決賽，爆冷擊敗協恩，首奪錦標，惟2月精英賽8強僅負中華基督教青年會中學。英華女籃於「Panasonic籃球賽」位處X組，同組包括漢華及拔萃女書院，硬仗連連，若晉級4強更有望再遇協恩，合演港九區D1決賽翻版！

6. 振興男兒打氣團聲勢浩蕩 張振興伉儷書院本學年打出驚喜，精英賽4強力挫衞冕的英華，時隔6年重返決賽，最終奪得亞軍。「振興男兒」球迷團在精英賽聲勢浩蕩，令人印象深刻，相信會令修頓場館氣氛更熾熱。

7. 學界最高戴欣婷終極一舞 身高1米87的學界「女巨人」戴欣婷，於2023年「Panasonic籃球賽」榮膺「得分王」，今年就讀中六的她最後一次領軍裘錦秋中學（葵涌），自然不想留憾。裘錦秋於精英賽決賽不敵協恩，吞下全年唯一敗仗，今次若能於決賽再對協恩，必成一時佳話。

8. 蔡浩東劉子健「兄弟對決」 精英賽8強英華對北協，英華蔡浩東賽後與北協主力劉子健熱淚相擁，堪稱學界經典畫面。亦敵亦友的兩位球隊領袖，今次「Panasonic籃球賽」再度同組，更是兩人中學學界最後交手，意義非凡。

9. 英華北協合演「朱Sir打吡」 同由名帥朱耀明領軍的英華書院和北角協同，今年同處「死亡A組」，兩軍繼精英賽8強後再狹路相逢，「同門對決」再遇必鬥得燦爛。

10. 滙基書院男女隊分途出擊 滙基女籃在精英賽分組賽曾擊敗賽事殿軍拔萃女書院，惟另一場11分不敵浸信會永隆中學，未能晉級，仍證明有一定競爭力。球隊今屆「Panasonic籃球賽」與永隆同處Ｗ組，且看能否復仇成功。此外滙基男籃更屬首度參戰，隨時成為奇兵一路。

11. 名帥大鬥法最考臨場應變 「Panasonic籃球賽」初賽階段只有20分鐘，考驗教練臨場應變，不少球隊均由甲一名將或教練擔任主帥。滿貫教練梁民熊將帶領寶覺和可藝於B組和C組出擊，香港金牛青訓總監陳翊麟領軍裘錦秋男女子隊挑戰列強，至於前甲一主帥朱耀明主教的英華及北協，則在A組對撼。

12. 佳績獲鼓勵賽事獎品豐富 「Panasonic籃球賽」獎品豐富，隊際冠亞季軍除獎盃及獎牌，亦獲贈聲波動震牙刷、護髮風筒及無線便攜磁吸燈。至於男女子最有價值球員，除獲頒護髮風筒及電鬚刨，亦會得到紀念球衣、1,500元adidas球鞋現金券及大灣區航空送出的來回機票。

13. 頂級射手爭鋒問鼎三分王 賽事設「三分王」、「得分王」和「最有價值球員」個人獎項，精英賽奪得「三分王」的寳覺男籃射手許瑋熙，和青中的林卓童同屬大熱，當然少不了上屆攬盡3獎的吳委峻，一眾籃兒勢必盡顯身手。

14. 明星賽周六上演藝人獻技 今屆周六明星賽續由「熱血戰士隊」對「火箭夢想隊」。入場球迷亦可一睹「Panasonic籃球賽」2016年得分王蘇柏軒、2015及2016年三分王趙鍵鋒及2016年MVP徐穎榆及2023得分后李佩沛等人英姿。

15. 決賽激戰on.cc東網直播 周日決賽日除可親身入場觀戰外，on.cc東網亦會於當日下午3時起，現場直播「Panasonic籃球賽」4場激戰，包括兩場男子4強，以及男女子決賽，前港隊籃板王譚偉洋，聯同東網評述李浚湣（Toby）同大家一齊見證王者誕生！

文：李章杰、余樂詩