獲推薦赴日本J3試腳 韋俊軒：想挑戰自己

由歐陽耀冲創辦的運動公司昨日宣布，推薦17歲門將韋俊軒（James）到「歐冲」曾效力的日本J3球會讚岐釜玉海試腳，韋俊軒盼利用是次機會挑戰自己極限，在該球會立足。

「歐冲」搭路：機會難得 韋俊軒接觸足球初期司職右閘，直到約3年前才改任門將，「歐冲」表示早前已在學界精英賽留意到James，形容對方有力融入現今足球踢法：「現代足球講求門將要用波，而James腳法唔錯，好開心日本嗰邊睇完佢啲比賽片段，肯畀機會佢試吓，因為日本球會對非本地球員嚟試腳，設咗好高門檻。」

「歐冲」表示James會在6月3日至7日期間到當地試腳，他透露：「James開頭會同Ｕ18梯隊操住先，如果表現好，有機會上一隊練波，球會喺6月7日可能安排1場比賽，有機會畀佢踢吓，希望佢畀心機，爭取喺U18梯隊立足先。」

身高1米80的James去年在港會七人賽後，得到韋斯咸青年軍注意，去年底到查爾頓青年軍試腳，他對今次赴日本試腳深感期待：「我喺查爾頓青年軍試腳嗰陣，同過車路士門將馬高斯賓天尼利嘅爸爸見面，佢話我唔夠高，但喺亞洲應該夠做，今次去日本，我會努力面對挑戰，睇吓自己能力去到邊。」

圖、文：鄧文滔