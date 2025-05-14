1.8%機率奪狀元籤 獨行俠中頭獎被指內定

據選秀制度，該賽季成績較差的隊伍，抽中狀元籤的機率較高，然而中籤率僅1.8%的獨行俠，「幸運」擊敗爵士及巫師（14%）等對手，自1980至81賽季後首獲狀元籤，而機率僅6%的馬刺則獲第2順位，76人及黃蜂則分列第3及4位。

將選入超新星費治

預料獨行俠將選入身高6尺9寸的狀元大熱費治，年僅18歲的他今季代表杜克大學橫掃5個主要年度獎項，場均錄19.2分、7.5個籃板及4.2次助攻，被譽為超級新星。不過今次結果惹來陰謀論質疑，有網民指獨行俠今年無預警下將當錫交易到湖人，之後奇迹「中頭獎」，加上傷愈的艾榮、安東尼戴維斯（AD）及奇利湯臣，爭冠組合已經浮現。值得一提是「AD」2019年被塘鵝交易到湖人前不久，塘鵝才拿到狀元籤選中錫安威廉臣，難怪有球迷指將超級球星送到湖人，是獲得狀元籤的「捷徑」。