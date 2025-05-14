生涯首度獲獎！梁振邦膺4月MVP

由中銀人壽呈獻，香港體育記者協會及中國香港足球總會合辦的「中銀人壽香港超級聯賽每月最佳球員」，經專業評審團遴選後，4月份得主為東方梁振邦，亦是這名2009年東亞運港足金牌功臣，職業生涯首次獲此榮譽。

東方於4月份共踢了4場比賽，「傻邦」在對大埔及理文的聯賽大戰均踢足全場，到了足總盃準決賽再鬥大埔，這位38歲守將在酷熱天氣下，瞻前顧後踢足120分鐘，協助球隊以2比1淘汰對手，向季內第二項錦標進發。他成功以接近30%得票，壓過21%的隊友巴科爾以及18%的理文射手艾華頓，當選「4月最佳球員」。

梁振邦出道時擔任防守中場，近年因應戰術不時客串中堅，難得同樣勝任，堪稱球隊無名英雄。對於今次首奪「每月最佳球員」，他亦始料不及：「真的從來沒有想過，多謝投票給我的傳媒。」問到當選原因，他笑言：「可能是敬老吧！知道我年紀大，機會不多了；也可能是球隊成績好，球員自然有着數，相信有點關係。」

考得教練牌為未來鋪路 「傻邦」今年2月對理文射入1球，一度以38歲4個月16日之齡，刷新港超聯最年長入球紀錄，至上月才被費蘭度打破。雖然10月便滿39歲，惟他仍覺有能力立足：「自己沒有預計踢多幾多年，要交由球會決定，都想繼續踢下去。」同時「傻邦」已經考取教練牌照，為未來鋪路。東方今季已捧走高級組銀牌，問到「傻邦」本季餘下目標，他表示：「最大目標當然是足總盃，因為贏了就可以踢亞洲賽！」鄧文滔報道