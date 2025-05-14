輸波傷埋達頓綠軍陷出局邊緣

上屆總冠軍塞爾特人陷入大危機，昨日於季後賽東岸4強Game4，以113比121再負紐約人，系列賽落後1比3陷出局邊緣，加上主將達頓在決勝節傷退，傷勢疑似阿基里斯腱撕裂，就算「綠軍」明日G5有主場之利，亦難言勝算。

疑似阿基里斯腱撕裂

今場塞爾特人首節火力全開，全隊狂轟9記三分球，達頓及戴歷懷特合轟29分，領先39比28，次節紐約人加強防守，惟命中率不到3成半，完半場仍落後51比62。轉邊後「綠軍」一度擴大優勢至14分，隨後紐約人球星謝倫賓遜發力搶分，阿奴路比射入三分球後首度反先86比85，最後4秒祖殊赫特剷籃得手，紐約人帶着3分優勢進入最後一節。決勝節兩軍多次打成平手，惟比賽餘下3分鐘時，達頓一次爭球中弄傷右腳踝，結果流淚坐輪椅離場。紐約人終以121比113拿下勝利。