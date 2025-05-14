裘錦秋中學（葵涌）名帥出高徒

遇強愈強證實力 一連4日的「Panasonic學界籃球邀請賽」明日便揭開戰幔，24支學界勁旅會師灣仔修頓場館，爭逐殊榮。其中由名帥陳翊麟領軍的裘錦秋中學（葵涌）男、女籃分途出擊，秉承「自強不息」精神挑戰最高頒獎台，而U18港女隊成員戴欣婷，更是最後一年領軍征戰學界舞台，誓要灑盡汗水不留半點遺憾！

裘錦秋中學（葵涌）男籃今屆精英賽8強僅以2分不敵寶覺中學，與啟德新場館舉行的4強賽擦身而過，「Panasonic學界籃球邀請賽」雖陷入「死亡A組」，但球隊捲土重來接受挑戰，迎難而上。

主教練陳翊麟目標4強 由香港金牛青訓總監陳翊麟領軍的裘錦秋，本學年繼續稱霸葵青區學界賽，精英賽亦能闖進8強，可惜以48比50不敵寶覺中學，無緣4強。該戰寶覺大部分時間領先，裘錦秋最後3分鐘落後11分下，由呂澤盛連取7分強勢反擊，加上曾卓謙得分，力追至落後2分，可見球隊面對逆境波時心態不會崩潰，實力不容忽視。

裘錦秋今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」與英華書院和北角協同中學同處「死亡A組」，負責抽籤的甲一球員兼賽事2016年得分王蘇柏軒，笑言大感抱歉，期待師弟們打出驚喜：「初賽打兩節不停錶，其實時間很快過，只要盡快入局，絕對有得打。」主教練陳翊麟表示：「我們的首要目標是4強，北協、英華都屬於實力比較強的學校，希望我們可以打出自己水準。打完精英賽之後我們都有繼續練習，改善對抗性方面不足的問題，經歷8強一仗，希望他們慢慢建立自信，向大家證明裘錦秋都可以是強隊。」文：余樂詩、文嘉靖