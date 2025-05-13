不再一輪遊！何瑋桁躋身16強

全運會測試賽月底舉行

何瑋桁表示希望之後的比賽都能保持正面心態，享受比賽：「今天終於在波哥大的賽場上，重回16強，這一次，我不再只盯着成績、獎牌，而是找回了那份簡單的快樂。今日比賽的每一個瞬間，玩得好開心，享受當下，好似又回到最初熱愛劍擊的時候！守住呢份初心，走得更遠。感謝教練、隊友和所有支持我的人，巴黎站更加努力！」女重方面，世界排名第8位的香港「一姐」佘繕妡於64強以15比7 擊敗瑞士劍手Solene Emery晉級，其後以7比8不敵法國劍手Lauren Rembi，32強止步。