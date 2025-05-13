安永佳肌肉撕裂 主教練：佢仲要抖抖
效力中超深圳新鵬城的港足射手安永佳（Matt），在5月初對天津津門虎一仗受傷，球隊主教練拉坦齊奧在上周六聯賽賽後，透露這名港將肌肉撕裂等級比較高，需要休養一段時間。
安永佳在5月1日對天津津門虎一仗，於60分鐘後備登場，但僅上陣20分鐘便受傷離場，並缺陣了之後兩場對青島西海岸和北京國安的聯賽。而在日前新鵬城作客以1比3不敵北京國安賽後，主教練拉坦齊奧則提到Matt的傷勢：「可能安永佳的傷病情况需要更長的時間，因為這是肌肉撕裂比較高的一個等級，所以他很難在休歇期之前復出。」
國際賽期前未能復出
深圳新鵬城國際賽期前剩餘兩場比賽，包括5月17日聯賽對武漢三鎮，以及5月21足總盃對廣東廣州豹，意味着Matt或要再休養至少1個多星期。不過港隊接下來賽事頻密，5月30日先友賽曼聯，6月5日再與尼泊爾「拍跳」，之後6月10日便會出戰對印度的第3圈亞洲盃外圍賽；作為港隊正選中鋒的Matt，能否趕及傷愈仍屬未知之數。
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