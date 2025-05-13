安永佳肌肉撕裂 主教練：佢仲要抖抖

安永佳在5月1日對天津津門虎一仗，於60分鐘後備登場，但僅上陣20分鐘便受傷離場，並缺陣了之後兩場對青島西海岸和北京國安的聯賽。而在日前新鵬城作客以1比3不敵北京國安賽後，主教練拉坦齊奧則提到Matt的傷勢：「可能安永佳的傷病情况需要更長的時間，因為這是肌肉撕裂比較高的一個等級，所以他很難在休歇期之前復出。」