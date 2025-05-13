半場炒起騎士溜馬叫胡

昨日NBA季後賽東岸4強溜馬對騎士Game 4，溜馬上半場以6成命中率、一口氣領先41分打爆對手，其中端拿三分球4射全中，奧比托賓（圖左）打出驚喜，兩人各轟並列全隊最高的20分，以129比109力挫東岸「一哥」，系列賽領先3比1「叫胡」，G5將於周三（14日）騎士主場上演。

端拿三分球4射全中 溜馬上仗主場失利後，今場明顯有備而來，首節全隊三分10射6中，即使主力後衞馬科連被判2級惡意犯規遭驅逐離場，但仍以38比23大幅領先對手。次節溜馬更打出19比0攻勢，其中後備上陣的奧比托賓屢次剷籃撕破對手防線，長人中鋒端拿火力全開連轟3記三分彈，單節獨取13分率隊以80比39領先上半場，刷新隊史季後賽半場最高得分紀錄。

下半場開戰前，騎士球星米切爾在中場休息回場熱身時受傷，要即時退下火線，消息稱左腳踝不適及小腿拉傷。雖然騎士其後在加蘭和莫比利帶隊追分，無奈上半場比數過於懸殊以致難以再收復失地，最終溜馬以129比109勝出，再拿下一場勝仗即晉級東岸決賽。西岸方面，雷霆G4作客金塊以92比87取勝，系列賽追成2比2平手。