張振興伉儷書院 長人陣容打天下

張振興伉儷書院在今屆學界男子組賽事打出不俗成績，於競爭激烈的港九區收穫第5名，這支傳統勁旅在教練馮逸朗帶領下，到精英賽愈戰愈勇，次階段分組賽連挫可藝及上屆季軍北角協同，8強再以22分差距輕取漢華，殺入4強勇挫英華，最終僅屈居男拔之後收穫亞軍殊榮，表現絕對有所交代。

發揮外線火力劍指4強 以「誰都可發光，只要找對地方」為打氣口號的張振興，在今屆「Panasonic學界籃球邀請賽」被抽入B組，同組對手有中華基督教會蒙民偉書院，以及去屆4強寶覺中學，隊長兼控球後衞劉卓霖期望球隊能發揮外線火力，劍指4強甚至決賽席位：「我們優點在於夠團結，又能善用3分球打出攻勢，希望大家可以在Panasonic學界籃球邀請賽一鼓作氣，全力爭勝殺入4強，再嘗試打入決賽！」

值得一提，張振興正選陣容整體比較高大，5名主力平均身高逾1米83，當中最「矮」已數到身高達1米78的控衞劉卓霖，且看張振興能否運用身高優勢，創造佳績。