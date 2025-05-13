Panasonic 學界籃球邀請賽2025 準備就緒迎激鬥

今屆「Panasonic 學界籃球邀請賽」強手林立，其中精英賽亞軍張振興伉儷書院，以及曾在8強令英華書院吃盡苦頭的北角協同中學亦會參賽，兩隊已準備就緒，有力在這項賽事創造佳績，激鬥可期！■文：鄧文滔、李章杰

北角協同中學 齊上齊落爭口氣 北角協同中學在本學年港島區D3學界賽再度封王，雖然精英賽無緣晉級4強，但已成長為「有名有姓」的中學男籃勁旅。中六隊長卞樂謙期待與隊友在「Panasonic學界籃球邀請賽」齊上齊落，「誓不妥協」：「目標先從死亡A組出線『爭番啖氣』，向外界證明北角協同是一支有實力的球隊！」

專注細節求進步 北角協同憑藉團隊籃球、高紀律性、壓迫防守與反擊快攻近年脫穎而出。今年，他們再次以港島區D3冠軍身份闖進精英賽，成為該項賽事的「常客」，惟殺入8強後以2分之差憾負英華，未能挑戰上屆季軍的隊史最佳成績，卞樂謙直言未感失落：「雖然未能挑戰師兄們以往的佳績，但我相信這次失利帶給我們寶貴經驗，預備好迎接今屆的Panasonic學界籃球邀請賽！」針對球隊需要改進的地方，卞樂謙直言希望在細節上再進一步：「我們需要更加控制好犯規次數，以及追分時的分工。這是我們與其他學界勁旅的差距所在。」

今屆Panasonic學界籃球邀請賽，北角協同被列入「死亡A組」，將與同樣實力強勁的裘錦秋中學（葵涌）和「老對手」英華書院爭奪4強席位，而這將是「阿卞」學界籃球生涯最後探戈，意義非凡，他希望與隊友齊上齊落，打出代表北角協同的團隊籃球，為學界生涯畫下完美句號：「大家需要互相補位，每個人都要參與進攻和防守，不要只顧自己得分，而是要創造機會給隊友。