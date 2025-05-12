李震楠交MVP表現北協連捷過關

「蘇黎世保險香港學界3×3籃球挑戰賽」昨日於基督教香港信義會信義中學，展開中學男子組小組賽，當中身處H組的北角協同中學，以嶄新容陣出擊，兩仗均先獲21分帶走勝利，以小組全勝姿態晉級淘汰賽。

今屆賽事男女子組各有64隊角逐，其中上屆冠、亞、季、殿軍直入7月3日決賽日，其餘60隊分成20組，昨日上演男子10組小組賽事。種子球隊北角協同編入H組，派出李震楠、周政言、尹世民和梁智堯4名年輕力量應付小組賽，首仗面對嶺南鍾榮光博士紀念中學，初段戰況膠着，北協由落後3比6一路追至9比9平手，隨後李震楠發威連續得分，包括比賽尾段一次剷籃打入「2+1」，最終以21比16擊敗對手。

圓玄一中上演熱血逆轉勝 北協第2場對陣首戰同樣獲勝的金巴崙長老會耀道中學，後衞李震楠繼續有搶鏡演出，三度博得「And 1」下，帶領球隊以21比14再下一城，打入6月28日展開的淘汰賽。北協主力因出戰另一賽事，昨日改派4名中四及中五生應戰，其中中五生李震楠交出「MVP」級表現，他賽後謙言全靠隊友付出：「大家一起落力搶籃板，才能贏波。」李震楠透露近日才知名單改動，「由於師兄們要出戰GA 110，故缺席小組賽，至於淘汰賽名單仍屬未知，要視乎教練安排。」「震楠」指最想與男拔和英華交手，「始終未曾在正式比賽贏過他們，期待有機會交鋒。」

同日K組則有爆冷賽果，香港道教聯合會圓玄學院第一中學打出驚喜，相繼擊敗中華基督教會譚李麗芬紀念中學及種子球隊廠商會中學，其中尾場更是最後讀秒階段上演熱血逆轉勝，成功出線淘汰賽。

圖、文：李章杰