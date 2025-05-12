港女足炒菲律賓首闖淘汰賽

女子五人港隊昨日在內蒙古呼和浩特市體育場，出戰亞洲足協女子五人足球亞洲盃決賽周最後1場B組賽事，與菲律賓交手。結果港隊憑孔悅、蘇鎧霖及胡彩瑤梅開二度，加上張煒琪亦有進帳，大勝7比3，賽後得失球差肯定較A組第3名烏茲別克理想，確定成為其中一支最佳第3名，首次晉級淘汰賽。

孔悅蘇鎧霖胡彩瑤起孖 兩隊頭兩戰皆落敗，同樣力爭成為最佳第3名，港隊正選陣容由曾麗薇取代蘇鎧霖擔正，其餘4名球員依然為吳卓蔚、張煒琪、胡彩瑤及陳詠詩。3分鐘，港隊前場壓逼成功，張煒琪接應曾麗薇橫傳，近門起腳被對方門將擋出。5分鐘後，曾麗珊回傳，陳詠詩施射被菲律賓門將沒收。13分鐘菲律賓意外領先，幸1分鐘後蘇鎧霖勁射，省中對方球員彈入，為港隊追平，17分鐘，孔悅門前建功，助港隊反超先2比1入更衣室。

下半場港隊乘勝追擊，25分鐘，張煒琪接應蘇鎧霖傳送射成3比1，1分鐘後，胡彩瑤逼甩對方腳下球後橫傳，孔悅接應掃入，其後菲律賓追回1球，但之後胡彩瑤梅開二度，加上蘇鎧霖再入1球，即使菲律賓隨後攻破吳卓蔚十指關，但港隊仍以7比3勝出，分組賽3戰得3分，得失球差為「0」，比A組同得3分，但得失球差為「-5」的烏茲別克理想，鎖定成為其中一支最佳第3名，歷史性闖入淘汰賽。

鄧文滔報道