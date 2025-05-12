5‧15開波！Panasonic籃球賽門票安排

賽事首3日先上演男女子各組別初賽，以及女子4強賽，免費門票於5月15日至17日（下午2時至6時）在修頓場館大堂派發，每人限取每日門票2張，派完即止。賽事不設劃位，觀眾憑門票入場，以先到先得方式入座。至於決賽日門票將作公開發售，每張20元，於5月16至18日（指定時段）在修頓場館大堂售賣。此外，周六（17日）入場的球迷，除可為一眾學界籃球員打氣外，還有機會參加觀眾射籃遊戲環節，贏取豐富獎品，包括adidas波鞋或體育用品等獎品。