馬高斯做英雄東方1:0北區

昨日港超聯另一場賽事，北區於北區運動場恭迎東方。東方憑中場馬高斯7分鐘射入全場唯一入球，以1球小勝而回，豪取兩連勝。東方贏波後續排第3，落後同日贏波的榜首理文3分，爭冠仍未絕望。

北區是役盡遣強陣，基拿美及丹尼路扼守中路，劉君正在中場掃蕩，羅港威與古杜拉負責攻堅，東方則派出賀爾、巴科爾、卡路士、馬高斯及顧斌5名外援，洛迪古斯與巴杜姆先列後備。甫開賽雙方即鬥攻，東方馬高斯施放冷箭但高出，北區隨後亦有羅港威禁區頂起腳，被葉鴻輝飛身撲走。7分鐘東方率先打開紀錄，馬高斯接應罰球尾柱大腳抽入，不過領先後攻勢有所放緩，半場東方領先1球。

易邊後北區全面反撲，52分鐘簡嘉亨落底傳中，黃偉國撞射「食唔應」，之後再換入舒拉普及艾利安，65分鐘肯迪推順後順勢起腳，葉鴻輝橫身接實。84分鐘，羅港威大腳轉向，古杜拉控定再勁射，同樣未能考驗「阿輝」。最終北區圍攻不果下，主場以1球不敵東方。

撞傷照踢足傻邦：爭獎平常心 東方昨日激戰北區，38歲的梁振邦被對方撞傷額頭後，仍堅持踢足全場。表現出色的「傻邦」表示能助球隊小勝而回感高興：「就算爭冠機會好細，我哋都想做好自己，爭取更多分數，一直畀壓力理文，有時啲嘢話唔埋。」對於季尾香港足球明星選舉，「傻邦」坦言抱平常心：「攞到獎咪當鼓勵囉，始終咁多好球員，要爭11個位唔係咁易。」

圖、文：李浚湣