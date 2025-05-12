補時失完又入番險勝九龍城 理文重上榜首

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」同時不同地上演兩場賽事，其中九龍城於深水埗運動場挑戰理文。雖然「黃黑軍團」補時階段一度被九龍城追平，但之後憑羅沙頂入致勝球，戲劇性以2比1險勝九龍城，取得爭標寶貴3分，賽後以1分之差力壓大埔，重返榜首。

九龍城由迪高、何瀧浩及田中芳拓組成中場鐵三角，支援卡朗及林學曦攻堅；「黃黑軍團」則派出鄭兆均負責側擊，保利臣從後派牌，協助安尼亞、艾華頓和羅沙爭取入球。理文初段反客為主，3分鐘，安尼亞傳中，韋利安頂後，杜度近門撞射被袁皓俊擋出，10分鐘後，保利臣禁區頂主射罰球高出。35分鐘，九龍城收到壞消息，田中芳拓傷出，要由陳文輝入替，眼看半場和波之際，補時階段，保利臣施射中柱彈出，安尼亞衝前「執雞」得手，理文領先1比0。

主隊易邊後立即以辛尼入替何瀧浩，惟理文繼續佔據主導，48分鐘，艾華頓接應安尼亞回傳後右路拉弓，被袁皓俊拍出底線，3分鐘後，立花稜也傳中，艾華頓撞射又被袁皓俊救出。尾段高潮迭起，泰法蘇尼踢跌迪高，球證觀看VAR後，向泰法蘇尼出示第2面黃牌，理文10人應戰，補時階段陳嘉豪放低皮球打算踢前，竟被卡朗成功偷波射成1比1，眼看理文失分之際，羅沙接應金旻奎傳中，頂成2比1完場，理文重登榜首。

朱兆基：個天送嚟嘅禮物 理文戲劇性全取3分，暫代主教練朱兆基賽後如釋重負，承認「贏到夠運」：「『嘉豪』臨尾出現嚴重失誤，失波後大家都好洩氣，當時都驚佢有信心危機，因為仲有兩場聯賽要踢，點知轉個頭羅沙入番粒。尋日見到大埔幸運贏波，不過我哋似乎仲好彩，就好似上天跌咗份禮物畀大家，但之後自己都要畀心機，因為運氣唔會跟一世。」

圖/文：鄧文滔、文嘉靖