梁凱澄兩場轟21分 滙基女籃強勢晉級

昨日「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」展開女子組小組賽階段，滙基書院（大坑東）兩場打滿22分取勝晉級，惟球隊面臨主力方雪兒受傷沉重打擊。

今屆女子組共有64隊，上屆冠、亞、季、殿軍直入決賽日，其餘60隊分成20組，昨日上演其中10組小組賽事。其中滙基書院今屆以2023年冠軍班底梁凱澄（Cubie）、方雪兒配搭葉詠恩和吳慧妤出戰，球隊默契十足，而且攻守兼備，首場即以22比0橫掃寧波第二中學，惟主力之一方雪兒於比賽上籃時右膝受傷，賽後需要送院治理，眾將顯得十分擔心。滙基之後再以22比2擊敗禮賢會彭學高中學，成為全日唯一連續兩場打滿22分的球隊，將會晉級6月28日舉行的淘汰賽。

兩場合取21分的梁凱澄賽後憂心忡忡地接受訪問：「心情很複雜，因為我即將畢業，這是我最後一年和她們合作，加上下星期有另一比賽要打，見到她受傷亦不開心。」畢業後將赴美國升學的Cubie期望在餘下比賽盡情發揮，不留遺憾：「大家都成熟了，默契愈來愈好，球商和球技亦有進步，當然想贏冠軍，但見步行步吧！」

漢華2連勝過關 至於2023年奪得殿軍的漢華中學今屆派出黃鈺媛、邱安妮、陳淑兒和李麗沂，小組首場憑陳淑兒轟9分，以15比3大勝基督教女青年會丘佐榮中學，第2場亦憑陳淑兒和邱安妮各取6分及5分，以14比6力挫粉嶺救恩書院於H組脫穎而出。

圖、文：余樂詩