90+6絕殺大埔贏得險

至於昨日港超聯尾場，由大埔作客青衣運動場面對標準流浪。上半場21分鐘便落後的大埔，補時階段靠帕特華維迪頭槌絕殺，以3比2險勝對手。「綠戰士」贏波後暫時重登榜首，打多一場下領先理文兩分，爭奪聯賽冠軍，仲有價講！

非勝不可的大埔，9分鐘先有鍾偉強禁區內起腳被剛領取特區護照的奧力斯撲走。流浪在12分鐘慘食詐胡，巴拉克單刀射入，VAR卻指他越位在先。9分鐘後，巴拉克開出角球，劉智樂跳贏對方一眾高佬頂入，打破孫銘謙在2022至23球季創下的華將單季入球紀錄。大埔落後下急起直追，在42分鐘成功扳平，李家豪右路傳中，盧卡斯力壓對方後衞頂入，半場兩隊踢成1比1。

3:2挫流浪華維迪做功臣 易邊後大埔換入羅振庭，59分鐘即收到成效，盧卡斯交出直線，伊高沙托尼殺入禁區熨射遠柱得手，反超流浪2比1。大埔追平後戰況陷入膠着，直至78分鐘流浪差點再有斬獲，劉智樂把握對方後衞解園不遠大腳抽入，但球證翻查VAR後，指馬榕生侵犯宋紘毅在先，判入球無效。流浪未有放棄，臨完場前林堂真斬前，劉智樂二傳予後上的馬榕生，該名前理文青年軍冷靜射入，替流浪追成2比2。不過，去到補時6分鐘階段，盡地一煲的大埔由帕特華維迪，接應馬卡雷拿的右路傳中頭槌絕殺，協助「綠戰士」驚濤駭浪下以以3比2險勝。

圖、文：李浚湣