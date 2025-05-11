冠忠南區勝仗歡送鞠盈智

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」頭場，冠忠南區今季最後1次坐鎮香港仔運動場出擊，與港會正面交鋒。今仗為南區球員兼助教鞠盈智的掛靴戰，最終主隊靠基哥利、容昊及艾華各入1球，以3比1擊敗一度由里奧追平的港會。

3:1擊敗港會 南區今仗特意安排季後退役的鞠盈智，以隊長身份正選出擊。開賽僅兩分鐘，南區幾乎先開紀錄，趙聡悟起腳被羅素擋出，艾華近門補射中網側。19分鐘，鞠盈智分邊，艾華傳中助攻基哥利門前撞入成1比0。5分鐘後，主隊球迷掌聲雷動，向身穿24號球衣的鞠盈智致敬。34分鐘，林澔希右路斬入禁區，里奧近門射入，3分鐘後，南區再度領先，林澔希剷走趙聡悟腳下球，容昊禁區頂射成2比1，41分鐘，艾華接應長傳，半單刀射破費查十指關，南區半場領先3比1。

客隊半場立即調入黃琛喆及積施利，嘗試平反敗局。58分鐘，南區以亞哥斯達入替鞠盈智，後者被換出後與職球員逐一擁抱。南區隨後繼續搶攻，史提芬彭利拿起腳，羅素疑似在禁區內犯手球，球證觀看VAR後判罰12碼，惟陳潤潼操刀被費查接實，結果南區保持贏3比1，以勝仗歡送鞠盈智。

圖、文：鄧文滔、文嘉靖