港台電視32 X on.cc東網同步直播 九龍城理文大火併

九龍城射手 卡朗

今午「中銀人壽香港超級聯賽」焦點，由九龍城假深水埗運動場迎戰理文。隨着大埔昨日贏波，理文要重返榜首，是役乃非勝不可，且看在離衞冕目標愈來愈近的情況下，「黃黑軍團」能否在九龍城身上全取贏波3分！（港台電視32及on.cc東網周日下午3時同步直播）

九龍城上仗面對東方一度追和，惟最後以1比3不敵對手，主教練陳銘剛認為球隊集中力成最大分野，面對理文須加以改善，並盡早把握機會，消耗對手體力：「球員喺上場已經做到賽前八成部署，但成日去到70分鐘呢啲關鍵時刻集中力就開始跌得快，所以我都特別提醒班球員，盡量喺早段消耗對手體力，尤其是理文爭標壓力大，早段會比較心急，如果我哋利用到呢點，話唔定可以把握對手犯錯去反擊。」

朱兆基︰要保持警覺性 前鋒楊朝景上場為九龍城首度擔正，更攻入個人今季第2球，他表示球隊經歷6連敗後渴望重返勝軌，會盡力爭取有分落袋：「今場對手已經冇失分空間，相反我哋少啲心理包袱，只要集中精神踢好場波，今場形勢我諗唔會一面倒。」

理文目前落後大埔2分，但少踢1場，暫代主教練朱兆基形容爭標機會仍與「綠戰士」均等，心態調節是目前最大課題：「分數上大家差距唔多，唔係話依家就穩陣，球隊一定要保持警覺性，特別對住下半版球隊唔可以輕敵，聯賽得番3場仲可以有好多變數，所以呢刻大家心態調節係最關鍵。」

上場有份建功的前鋒羅沙，就表示球隊雖然掌握爭標主導權，但強調必須專注於自身表現：「依家覺得已經上晒力，嚟緊每場比賽我都會當決賽咁踢，依家頭三爭得好激烈，我哋好好把握機會，做好自己就得。」

理文翼鋒 艾華頓