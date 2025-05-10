半場打和！港隊女足負伊朗吞連敗

女子五人港隊昨日繼續在內蒙古呼和浩特市體育場，出戰亞洲足協女子五人足球亞洲盃決賽周，B組次輪惡鬥伊朗。港隊雖然一度追成平手，惟下半場連失兩球，以1比3告負，分組賽頭兩場皆北，明日小組煞科火併菲律賓，成為能否晉級重要一戰。

首仗以3比5不敵越南的港隊，正選陣容未有任何變動，續由吳卓蔚把關，4名場區球員分別為張煒琪、胡彩瑤、陳詠詩及蘇鎧霖。開賽僅5分鐘，港隊幾乎失守，曾麗薇回傳失誤，幸吳卓蔚及時出迎踢走皮球，惟4分鐘後仍被對手門前射入。12分鐘，曾麗薇起腳令對方「擺烏龍」，港隊成功追平，16分鐘，伊朗半單刀機會，吳卓蔚救到再中柱，兩隊半場各一言和。