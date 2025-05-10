香港足球明星選舉今接受投票

足總昨日在賽馬會足球訓練中心（ＦＴＣ）進行「2024/25香港足球明星選舉」發布會，頒獎禮將於5月28日移師合和酒店舉辦，同時宣布今日下午3時起接受公眾投票。

是日發布會除足總主席霍啟山外，各隊皆有派代表出席，包括去屆4料足球先生兼大埔中場陳肇鈞、港會門將費查、傑志翼鋒費蘭度、冠忠南區門將伍瑋謙、九龍城中堅韋利安、北區隊長肯迪、理文射手艾華頓、標準流浪前鋒劉智樂和東方老大哥梁振邦。

會上簡介本年度選舉詳情，共18個投票產生獎項，包括香港足球先生（1名）、最佳教練（1名）、香港足球明星十一人（11名）、最佳青年球員（2名）、最受球迷歡迎球星（1名）、球員之星（1名）以及最佳港隊球員（1名），當中最佳港隊球員與上屆不同，球員毋須在港超聯效力。網上投票由今日下午3時開始，至5月25日晚上11時59分結束，投票網站於足總社交平台公布，而公眾投票在「香港足球明星十一人」的評分比重，更高達40％。

陳肇鈞指傷患或影響冧莊 是日有份出席的陳肇鈞透露近期傷勢，指下周可以復操，惟承認傷患對爭取「冧莊」有影響：「艾華頓同巴科爾兩個都好突出，好值得贏。其實去到季尾我覺到仲有得同佢哋爭，但好不幸遇到傷患，睇吓最終球迷支持邊個。」

霍啟山同日證實港隊下月10日在啟德主場館，出戰對印度的第3圈亞洲盃外圍賽C組分組賽，6月5日則於香港大球場友賽尼泊爾，他又解釋對尼泊爾未有安排在啟德上演的原因：「我哋希望港隊喺啟德第1場波，就係踢國際足協A級賽。」■圖、文：李浚湣