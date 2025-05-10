冠忠南區主場謝幕恭迎港會

今日港超聯頭場，冠忠南區今季最後一次在香港仔運動場出擊，迎戰港會。主隊賽後會為即將退役的球員兼助教鞠盈智舉行儀式，球員必定全力以赴，讓「阿智」留下美好回憶。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

賽後安排鞠盈智退役儀式 南區上場踢出驚喜打和大埔，領隊貝可泓指球員可嘗試加快進攻節奏，製造威脅：「之前喺『足總盃』輸過畀港會，關鍵係攻勢唔夠快，令佢哋有時間去守，不過近期班球員信心好咗，連帶把握力有改善，只要組織做得爽啲，有機會入波。」宋柱浩、基斯及陳凱柏因累積足夠黃牌要停賽，上場鼻骨骨裂的黎格爾亦未能候命。

中場容昊強調全隊會為季後引退的鞠盈智而戰，全力爭勝：「港會好多攻勢都係由史加利策動，我哋會努力限制佢嘅發揮，而且今場應該係『智哥』職業生涯告別戰，大家都好想為佢贏波。」

港會上周不敵理文，各項賽事近8場僅1和7負，主教練谷卓斯承認球隊正處於困境，但有信心在南區身上搶分：「球隊最近幾場都創造出唔少機會，只係差埋門嗰腳，不過我哋今季對親南區都唔差，試過保持清白之身甚至贏埋，有機會攞到分！」值得一提，陳浩嘉累積5黃停賽。

林澔希：艾華勁有威脅 右閘林澔希則形容南區翼鋒突破力強，務必小心提防：「南區側擊力強，我哋周中喺『U22聯賽足總盃』對過艾華，佢速度快之餘又大隻，威脅好大，我哋由攻轉守嗰吓要小心啲。」