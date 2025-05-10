港台電視32 × on.cc東網 同步直播：大埔谷盡踩場鬥標準流浪

劉智樂

爭冠關頭1分都不能少 今日「中銀人壽超級聯賽」尾場焦點大戰，2哥大埔作客青衣運動場火併標準流浪。流浪今場繼續受傷停困擾，未能「夫添」應戰；「綠戰士」爭標關頭1分都不能少，必趁機會爭取季內「3殺」對手，兼全力追趕榜首理文。（港台電視32及on.cc東網周六晚上6時同步直播）

標準流浪上場陣容不整下以1球不敵傑志，領隊黃展鴻對未能把握機會追平感可惜，今日除雷仙奴及伊巴謙繼續停賽，守將安沙又因累積5面黃牌「坐波監」，大埔借將比迪高亦未能倒戈，惟黃展鴻強調板櫈深度足夠：「我哋中後場仲有林堂真、林遼太同奧利斯，後備亦有兩位南韓球員喺度，人腳上唔太擔心。如果踢番出上場對傑志嘅嚴密防守，相信後防線都唔會點變，不過前場冇外援嘅情況下，要靠晒『樂仔』（劉智樂）。」

奧利斯：小心對手長傳急攻 流浪近5場失球數字顯著減少，上場面對「藍鳥」半場保持不失，門將奥利斯滿意球隊防守表現，相信有力抗衡大埔：「上場未能排出最佳陣容，都可以捱到大半場，仲要失波數字比季初交手少一大截，證明我哋實力同鬥心唔輸蝕畀強隊，只要唔好畀大埔咁易做到長傳急攻，今場話唔埋可以『偷雞』。」

大埔上場打和冠忠南區，痛失爭冠主導權，更有後備上陣的伊達里奧加入「十字軍」行列，主教練李志堅承認情況並不樂觀：「 伊達里奧初步整親膝頭，上場想再試都唔得，至於伊高沙托尼同Philip（陳肇鈞）仲有啲『抆』，老實講冇得勉強。」

李樂謙：把握身高優勢 周中U22聯賽足總盃8強踢足全場的小將李樂謙，強調球隊不會放過爭標機會：「依家落後理文1分，唔只對流浪，剩低幾場都要攞晒3分。我哋較多高大球員，會用多啲高空波，再去組織攻勢。」提到對方多位進攻主力缺陣，「樂謙」坦言對己隊有利：「伊巴謙同雷仙奴威脅好大，冇咗佢兩個，防守比較容易處理。」

帕特華維迪