U22足總盃4強爆「南北大戰」

「港超聯U22聯賽足總盃」於周三晚上進行，分別在將軍澳足球訓練中心（FTC）及九龍灣公園，各舉行兩場半準決賽，其中冠忠南區和北區在九龍灣公園，分別擊敗港會及大埔，將於4強正面交鋒。

九龍灣公園頭場由港會鬥冠忠南區，港會派出陳灝、麥美倫及斯特芬等人擔正，南區則有黃浩然、李嘉耀、艾華及趙聡悟等港超兵坐陣。上半場南區游卓峰及趙聡悟分別建功領先2比0，雖然下半場港會歷祈活建功追近比數，惟最終仍輸1比2。

至於尾場大埔鬥北區，「綠戰士」安排李樂謙、奇雲巴迪及峇夏比等港超兵出任正選，北區則由張桂華把關，基拿美鎮守中路，古杜拉負責攻堅。北區由古杜拉先開紀錄，但轉頭「綠戰士」宏愷志追成1比1完半場。易邊後北區由班哲文攻入遠射，惟大埔亦憑尼高拉斯扳平，結果法定時間踢成2比2，直接以互射12碼分勝負。頭4輪兩隊各有1人射失，直到第5輪，鄭子森起腳被張桂華救出，基拿美則一射中鵠，結果北區12碼贏4比3，總比數以6比5力挫大埔，晉級4強，將於5月14日晚上8時30分在九龍灣公園，與南區爭入決賽。

傑志東方爭入決賽 同日FTC舉行另外兩場8強，傑志和東方分別以5比0及1比0，擊敗標準流浪及理文，兩隊會在5月14日晚上6時30分於九龍灣公園爭奪決賽資格。圖、文：鄧文滔