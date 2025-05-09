鞠盈智續任助教貢獻香港

告別21年職業生涯 冠忠南區球員兼助教鞠盈智於完季後正式退役，結束21年職業生涯，球會已宣布周六（10日）對港會的聯賽完場後，將為他舉行儀式，「阿智」日前受訪時表示，稱已視香港為「第二個家」，並透露來季會留隊繼續出任助教，為香港足球作貢獻。

大連青年軍出身的「阿智」，2006年來港落班，轉眼間已接近20年，他笑言對長時間在香港立足感到驚喜：「嗰陣落嚟香港，希望踢一、兩季就去大連一隊踢，點知一踢就差唔多踢咗20年，喺度嘅時間多過喺大連，早就當呢個地方係第二個家，而且諗番轉頭，我喺香港所得到嘅，可能比返內地踢更加多。」他解釋：「雖然最後入唔到大連一隊，但我做過『大港腳』，參與過世界盃外圍賽、『亞冠盃』、同亞洲盃決賽周等大賽，好多同期嘅青年軍隊友都冇呢啲經歷。」

今夏報讀A級教練牌 此外，「阿智」預計今年8月將報讀亞洲足協A級教練牌照課程，並透露下季留隊繼續出任助教：「第1年擔任助教，發覺教波比落場緊張好多，特別球隊有段低潮，喺場邊得個急字，好彩季尾攞到『賽馬會菁英盃』冠軍，對自己有好大鼓舞，我下季會留喺南區做助教，睇吓安唔安排到教埋青年軍。」

南區將於周六出戰本季最後一場主場賽事，與港會正面交鋒，據悉「阿智」有望上陣，球會將在賽後舉行儀式，「阿智」對此十分感恩，他感觸道：「多謝球會畀機會我，喺最後一次主場落場享受比賽氣氛，而且咁多年嚟總算為香港足球付出過，希望大家覺得我係一個合格嘅球員！」圖、文：鄧文滔