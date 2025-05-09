陳文輝：我有使命感

陳文輝

大師兄投身九龍城以老帶新 新升班的九龍城自季初以來屢有佳作，這支港超「新力軍」多名班底皆具備港超經驗，其中36歲的前港腳陳文輝相隔4季重返頂級聯賽舞台，作為隊長的他直言感受到更大責任：「學你話齋係會有份使命感。」

司職中場的陳文輝自2019至20球季離開大埔後轉戰低組別聯賽，今季隨港甲冠軍九龍城升班並擔任隊長，告別職業生涯4年的「文輝」，坦言當初僅因一個原因驅使他放棄正職，再次踏上頂級聯賽舞台：「坦白講收到Offer嘅時候係抱觀望態度，Andrew（九龍城主席麥融斌）想我同『阿濤』（曾錦濤）幾個有經驗嘅幫啲年輕球員，等佢哋上到嚟企穩陣腳，之後考慮咗四、五日左右，就決定一齊升。」

喜見何瀧浩嚴啟倬升大港腳 直至今年初，陣中U22球員何瀧浩及嚴啟倬首度獲「大港腳」徵召出戰「省港盃」，「文輝」表示這點證明球隊「以老帶新」的方針得到認可：「可能外人睇會覺得你仲係『𡃁仔波』，但踏入職業足球應該要力爭上游，同有相應層面能力，我會覺得大家比起季初都有明顯進步，好似見到『瀧浩』（何瀧浩）、Anson（嚴啟倬）有機會入到決選，開始畀外界睇到佢哋嘅表現同努力，呢件事係實現緊當初升上嚟嘅目標。」

過去曾效力班霸南華、傑志、香港08、南區及大埔等眾多球會，由初出茅廬變成大師兄征戰港超，「文輝」不時會向陣中年輕球員交流，他形容多了份前所未有的責任：「我細個出嚟踢嗰陣時就係『和哥』（李健和）、『宇哥』（黃鎮宇）佢哋帶住我，以前係人哋帶我踢，依家喺九龍城角色完全調番轉，係我帶班𡃁仔去踢，就係我哋要幫啲後生，嗰份使命感係最大分別。」

強調身教重於言教 陳文輝作為陣中具備經驗的隊長角色，最為強調身教重於言教，盼以態度激勵年輕球員共同進步：「姑勿論踢唔踢都好，只要一日仲喺呢度，你都唔會想成為球隊嘅負擔，或者畀人覺得恃老賣老，嚟到乜都幫唔到手阻住晒。所以保持住狀態，基本上係對自己身份嘅要求同尊重，唔可以話一句『我好攰』跟住就有優待，繼續踢落去就要Keep到競技水平，如果啲𡃁仔覺得你冇料，咁點去說服人哋聽你講，某程度上想做到以身作則。」

在2月面對標準流浪一役中，「文輝」攻入5年來的首球，更助九龍城逼和，他形容是額外收穫：「講真好簡單，淨係唔想今年『食白果』，冇助攻冇入波就咁完咗一季，起碼有幫到球隊手，流浪呢場攞到分係幾有滿足感，依家自己冇咁在意個人成績，主要都係諗球隊整體氣氛方向，凡事以球隊發展行先，只要有機會落場踢，我都會想繼續幫球隊爭分贏波，足球員一定係咁嘅心態。」圖、文：文嘉靖