居里拉傷離場勇士照擒狼

昨日NBA季後賽西岸4強，勇士作客對木狼，勇士上半場雖有史堤芬居里因傷離場，仍以99比88擊敗主隊，系列賽領先1比0，亦是NBA史上首次，季後賽次輪首戰全部由客隊（較低排名種子）獲勝。

勇士上場「搶7戰」淘汰火箭後，休息不到24小時就出戰4強Game 1，37歲的史堤芬居里上陣13分鐘已因左大腿拉傷退下火線，雖然主力傷出，惟勇士半場仍憑積蒙格連攻入16分，領先44比31，木狼「蟻人」安東尼艾華士手感冷冷，半場僅獲1分。

東岸溜馬再挫騎士 勇士愈打愈順，第3節拉開至80比60，木狼第4節奮力追至個位數分差，惟勇士憑占美畢拿和布迪希特等人穩住勝局，以99比88先拔頭籌。勇士4人得分上雙，占美畢拿貢獻20分、11個籃板及8次助攻，布迪希特則有24分進帳，木狼方面，艾華士下半場「瞓醒」，攻入全隊最高23分，另搶得14個籃板。

同日東岸4強G2大戰，溜馬以120比119險勝騎士，溜馬明星控衞賀利貝頓比賽尾段2罰中1後，再搶到進攻籃板，並在最後1秒轟入「三分彈」，帶領溜馬總場數領先至2比0。