南華闖決賽同深水埗爭冠

周日假青衣東北公園上演兩場「足總盃（初級組）」4強，兩場法定時間均踢成1比1平手，要以互射12碼分勝負。最終深水埗以4比3淘汰佳聯元朗，而南華則以6比5射贏中西區，深水埗及南華下月1日（日）爭冠。

南華對中西區重演上季決賽翻版，甫開賽「少林寺」積極搶攻，蘇沙接應李康廉妙傳熨射破網，惜球證指蘇沙犯手球在先，入球無效。戰至41分鐘，「助攻之鬼」李康廉傳中，南華門前混戰，「肥頭」陳曉鋒亂軍中射入，中西區半場領先1比0。

12碼射贏中西區 換邊後戰況膠着，直到62分鐘，日援黑田陸斗抽射掛網，替「少林寺」追成1比1。75分鐘，許宏鋒起腳遭蔡子濤擋出。82分鐘出現爭議性判決，球證指廸廸馬禁區內侵犯伊滕紘平，直指12碼，禾達操刀被保羅飛身撲出。中西區隨即還擊，惟蘇沙勁射再次被蔡子濤拒諸門外，結果法定時間各一平手，要以互射12碼決勝負。頭5輪雙方均射入，第6輪南華先入，隨後的王力威射失，南華報卻上季決賽一敗之仇，連續兩季躋身「足總盃（初級組）」決賽。