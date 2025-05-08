聯賽轟第3球徐宏傑喜出望外

第11輪中超多位港將大放異彩，徐宏傑面對山東泰山再有波入，助雲南玉昆險勝3比2全取3分。聯賽累積射入3球的「傑仔」，賽後接受本報訪問時坦言對表現感驚喜，至於昨日上演的「香港打吡」，梅州客家主場挑戰榜首上海申花，茹子楠尾段為主隊攻入一球，但梅州客家仍以1比3不敵有陳晉一交出助攻的上海申花。

賽前5場不勝的雲南玉昆，周一主場火併山東泰山，半場一度落後兩球，易邊後成功追成2比2，踢到74分鐘，為主隊擔正的港將徐宏傑於「犄角位」狂抽近柱破網，助雲南玉昆反勝3比2，取得聯賽第3勝。值得一提，雲南3場勝仗中的奠勝球，全部由「傑仔」射入。

司職後衞的「傑仔」今季聯賽已經累積3個入球及1次助攻，暫時更成為球隊首席射手。他賽後接受本報記者訪問時，表現得相當開心：「今季確實有啲驚喜，依家主教練都好信任我，比我好大嘅自由度，自己希望可以做得更多去幫助球隊。」「傑仔」不忘提到今季目標：「希望可以繼續保持健康，嚟緊有更好嘅表現。而數據上，目標係入球加助攻能夠達到雙位數。」

香港打吡茹子入波一仔助攻 至於昨日梅州客家對上海申花的「香港打吡」，港將茹子楠及陳晉一分別為兩隊擔正，司職右閘的「茹子」，更與左閘「一仔」頻頻正面交鋒。兩隊半場互交白卷，60分鐘申花反客為主，陳晉一接應角球混戰中回後，助攻劉誠宇抽入先開紀錄，6分鐘後米內羅將紀錄改寫成2比0。85分鐘「茹子」禁區頂控定左腳抽死角破網，為梅州追成1比2，但申花補時階段由楊宇皓鎖定勝局，最終贏3比1，賽後續排榜首。

「茹子」賽後表示對落敗感可惜：「我哋已經踢出教練嘅部署，但欠啲運氣，加上球隊有幾個主力受傷，我哋已經盡力，希望下場對成都能夠贏波。」李浚湣報道