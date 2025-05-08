中華基督教青年會中學 乘勇態突圍而出

青中女籃去年精英賽8強止步，今年成功闖入4強，進軍啟德新場館，最終勇奪季軍。青中迎來收成期，主力愈有大將之風，在「Panasonic學界籃球邀請賽」有望打出驚喜。

青中以元朗區冠軍之姿出戰精英賽，8強力挫港九區D1冠軍英華女學校，時隔兩年重返4強，雖以5分不敵裘錦秋中學（葵涌），但最後以62比59險勝女拔奪得季軍。

星級陣容速度火力俱備 陣容方面，今屆青中整體速度更快，進攻火力亦比去年強橫，隊長兼射手林卓童精英賽表現相當搶鏡，包辦「三分王」和「偷波王」獎項，與季軍戰轟入28分及11個籃板的陳芷盈，雙雙入選全明星隊。其餘正選球員何桂瑩、易卓彤和Gurung Dristi全部身高逾1米7，有助球隊鞏固籃板，陣地戰亦可作高低位配合。

青中乘勇出戰「Panasonic學界籃球邀請賽」，於女子Y組重遇精英賽第一及第二階段對手九龍真光中學和寶覺中學，隊長林卓童盼望帶領球隊突圍而出：「精英賽證明青中是永不放棄的球隊，希望今年成績比上年更進步，以打入4強為首要目標。」文：余樂詩