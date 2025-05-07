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仙拿：好彩冇錯過大滿貫
‧網壇「世一」仙拿（圖）經過3個月禁賽後，即將在羅馬網賽復出，他坦言感覺既陌生又興奮，並為月底舉行的法網做最好準備：「對我來說，去年是非常艱難，實在有不少壓力……好像已很久沒有比賽，幸運的是這段期間，沒錯過任何大滿貫。」
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