勇挫威廉斯世錦賽封王 趙心童成亞洲第1人

中國球手趙心童寫下歷史，昨日於世界桌球錦標賽以總局數18比12勇挫老將威廉斯，首奪世界桌壇最高榮譽，成為首位來自亞洲的世界冠軍。

決賽採35局18勝制，趙心童面對3屆盟主威廉斯由頭帶到尾，頭3節後已領先17比8，雖然50歲的威廉斯在第4節一口氣連追4局，但28歲的趙心童未有亂陣腳，第30局「起迫」87度，贏110比8奠勝。

趙心童繼1979年基夫斯及2005年梅菲之後，第3位由外圍賽捧走冠軍的球手，同時亦是繼梅菲後，最年輕的世界冠軍。「我不能相信自己能做到，比賽非常刺激。威廉斯是位很出色的球手，他追上來時，我跟自己說要更加專注，這一刻像發夢一樣，我希望能給年輕球員帶來力量，我沒想過會成為世界冠軍，我感到自豪。」

丁俊暉祝賀「有洋蔥」 趙心童除袋走50萬鎊獎金外，世界排名將升上第11位，這位「中國天才」過去曾贏得英錦賽及德國大師賽兩項排名賽冠軍，然而2023年因賭波醜聞被罰禁賽，去年9月才以業餘身份復出。

趙心童走出禁賽陰霾登上世界之巔，他過往受問時曾表示「我想成為丁俊暉那樣的人」，作為中國桌球壇「先驅」的丁俊暉在社交平台發文祝賀：「今天在這條跑道上終於有人衝到終點！恭喜趙心童……我們一同走過的黑暗，就是為了讓大家看到光。」趙心童隨即回應：「謝謝暉哥當年的堅持與突破，讓我們今天能站在更寛的跑道上繼續奔跑。」